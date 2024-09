Traumbody à la Jennifer Aniston: Mit diesem Trend-Workout gelingt's

Fit, fitter, Jennifer Aniston. Auch mit 54 ist die Aktrice in Topform. Dafür setzt sie auf ein besonderes Trend-Workout aus Hollywood.

Jennifer Aniston hat schon immer auf ihren Körper geachtet. Für ihren durchtrainierten Body ernährt sie sich nicht nur gesund (der Hollywood-Star setzt seit Jahren auf die Scheinfasten-Diät) sondern treibt auch ganz schön viel Sport. Neben, Yoga, Pilates oder Spinning hat der "Friends"-Star auch eine neue Lieblingssportart entdeckt: Pvolve, die sich besonders für Frauen über 40 eignet.

Trainieren wie Jennifer Aniston mit Pvolve

Die Trendsportart gilt als das neue Star-Workout in Hollywood. Entwickelt wurde die Methode von Stephen Pasterino, Personal Trainer zahlreicher Victoria’s Secret-Models. Der Name Pvolve steht für "Personal Evolution" (persönliche Weiterentwicklung).

Das Trainingsgerät nutzt Widerstandsbänder, um die Muskeln nicht zu überlasten, sondern ganz genau zu treffen. Bei den Übungen werden mehrere Muskeln gleichzeitig aktiviert, was zu einem effektiven Ganzkörpertraining führt. Die Bewegungen erinnern etwas an Pilates - obwohl sie "harmlos" aussehen, bringen sie die Tiefenmuskulatur ganz schön ins Zittern. Das schätzt auch Jennifer Aniston und verrät, dass das Training die "kleinen Mikromuskeln" aktiviert, die bei anderen Sportarten oft vernachlässigt werden.

Zudem fördert Pvolve die Beweglichkeit und verbessert das Gleichgewichtsgefühl. "Das Gleichgewicht ist so eine Sache, vor allem wenn wir älter werden. Unsere Körpermitte ist extrem wichtig, also müssen wir sie gezielt trainieren!", so die Schauspielerin.

Sanft und dennoch effektiv

Nach ihrem allerersten Pvolve-Training berichtet Jennifer Aniston, dass sie die Ergebnisse kaum glauben konnte. "Ich hatte viel Energie, war schweißgebadet und mein ganzer Körper schmerzte. Körperteile, die ich vorher kaum bemerkt habe, waren plötzlich ganz anders definiert, vor allem meine Bauchmuskeln und Beine."

Online findet man zahlreiche Workout-Videos und Trainingspläne, je nachdem ob man ein Ganzkörper-Workout bevorzugt, oder den Unter- bzw. Oberkörper trainieren möchte. Und das Beste: Für Pvolve benötigt man sehr wenig Equipment, mit einem Widerstandsband und Pilatesball kann es schon losgehen!