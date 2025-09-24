European Streetfood Festival zehn Jahre jung

Das European Streetfood Festival feiert 2025 das große 10-jährige Jubiläum, und DAS mit vielen neuen Trucks & Trailern & Ständen - und natürlich mit vielen neuen Köstlichkeiten!

Das European Streetfood Festival am 27. und 28. September in Ybbs/Donau ist das größte und - mit mittlerweile mehr als 3,5 Millionen Besuchern - auch erfolgreichste Street Food Event Österreichs. Die Produktpalette und die Vielzahl und Auswahl an verschiedenen Gerichten der direkt vor Ort frisch zubereiteten Speisen ist einzigartig. Und das bei freiem Eintritt.

Hinter dem Konzept steht der Showproduzent und Catering Profi Jochen Auer und sein Team der Stage Culinarium Catering GmbH. Stage Culinarium catert seit ca. 25 Jahren die Creme de la Creme der internationalen Showbranche. Mehr als 5.000 Caterings hat Stage Culinarium mittlerweile durchgeführt und zur illustren Referenz-Liste zählen neben tausenden (!) weiteren auch Superstars wie die Rolling Stones, Paul McCartney, Depeche Mode, Pink, Metallica, Lady Gaga, Black Sabbath, KISS, Guns n´Roses, Justin Bieber, Elton John, Iron Maiden, oder auch STS und Andreas Gabalier.

Genuss aus aller Welt

Dutzende Food-Trucks & Trailer & Stände, Aussteller & Köche, aus aller Herren Länder bieten beim European Streetfood Festival Köstlichkeiten aus aller Welt an. Egal ob Mexikanisch, Norwegisch, Indisch oder American Burger, Gekochtes oder Gegrilltes, Vegetarisch oder Vegan, Mini Donuts, Waffeln, Crêpes oder natürlich auch Schmankerl aus heimischen Küchen, all das wird von den vielen Ausstellern aus dem In- und Ausland angeboten und für die Besucher – wie bei "Street-Food“ üblich - direkt vor Ort frisch zubereitet-

Vorspeisen, Suppen, Snacks, Zwischenmahlzeiten und auch Hauptgerichte oder Desserts – was auch immer das kulinarische Herz begehrt! Feinschmecker und die, die es werden wollen, von Jung bis Alt, sind vom vielfältigen Angebot begeistert. Zu der Vielzahl an hochwertigen "Food-Ständen“ werden natürlich auch Getränke in allen möglichen Variationen angeboten.