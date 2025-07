Festspiele Reichenau starten mit Premieren-Feuerwerk

Reichenau verwandelt sich ab dem 2. Juli in eine Bühne der großen Emotionen. Mit einem Premieren-Feuerwerk und einem Fest für alle Sinne eröffnen die Festspiele Reichenau ihre neue Saison. Zwischen Bühnenzauber und Kurparkfest warten 125 Vorstellungen auf ein kulturhungriges Publikum.

Gleich fünf Premieren eröffnen die Festspiele in der ersten Woche. Den Auftakt macht am 2. Juli "Hiob" nach Joseph Roth über die Bühne des Neuen Spielraums. Alexandra Liedtke hat die Bühnenfassung erarbeitet und führt Regie, in den Hauptrollen agieren Joseph Lorenz (als Mendel Singer), Julia Stemberger, Katharina Lorenz und Wolfgang Hübsch, die Musik trägt Aliosha Biz (Violine) bei. Ab 3. Juli folgt "Arsen und Spitzenhäubchen" von Joseph Kesselring in der Inszenierung von Roland Koch, u.a. wirken Therese Affolter, Elisabeth Augustin, Claudius von Stolzmann und Stefan Jürgens mit.

Den Auftakt macht Joseph Roths "Hiob" in der Regie von Alexandra Liedtke. © Lalo Jodlbauer

Die Rückkehr ins Südbahnhotel begeht Intendantin Maria Happel mit Shakespeare: Sie inszeniert den "Sommernachtstraum" u.a. mit Paul Basonga, Florian Carove, Melanie Hackl, Martin Schwab und Jakob Semotan (ab 4. Juli).

Philipp Hauß inszeniert den "Gott des Gemetzels"

Mit Yasmina Rezas "Der Gott des Gemetzels" gehen die Festspiele auf Nummer sicher (Premiere: 5. Juli, Großer Saal, Regie: Philipp Hauß, mit Lilith Häßle, Maria Köstlinger, Juergen Maurer und Tim Werths). Nicolaus Hagg variiert seine Dramatisierung von Heimito von Doderers Roman "Die Wasserfälle von Slunj", die schon 2020 in Reichenau am Programm standen. Beverly Blankenship inszeniert diesmal, Daniel Jesch, Emese Fay, Sona und Skye MacDonald, Johanna Mahaffy und Günter Franzmeier sind u.a. mit dabei.

Für junges Publikum gestaltet Johanna Arrouas "Die vier Jahreszeiten" nach Vivaldi. Joachim Meyerhoff liest aus seinem Roman "Man kann auch in die Höhe fallen", Happel bringt gemeinsam mit BartholomeyBittmann eine Hommage an Alfred Polgar. In den ersten Tagen der Festspiele wird am 5. Juli wieder zum Eröffnungsfest in den Kurpark Reichenau geladen. Insgesamt laufen bis 3. August sechs Produktionen bei rund 125 Vorstellungen. Reichenau verwandelt sich in einen Ort der Inspiration.

Literatur, Musik und Emotionen

Neben den großen Inszenierungen gibt es intime Momente mit literarischem Tiefgang. Joachim Meyerhoff liest aus seinem neuen Roman in der Reihe „Reichenau Spezial“. Maria Happel widmet sich gemeinsam mit BartolomeyBittmann dem Werk von Alfred Polgar in einer musikalisch-literarischen Hommage. Auch die jüngsten Zuschauer erleben ihr Highlight. "Die vier Jahreszeiten für Kinder“ bringt Vivaldis Musik kindgerecht und liebevoll auf die Bühne. "Vergessen wir nicht das Vergangene! Lassen wir uns berühren! Und lachen wir uns den Schrecken der Zeit aus der Seele!“, so die künstlerische Leiterin Maria Happel vor Beginn des Theatersommers in Reichenau. Das Publikum erwartet ein Sommer voller Kunst, Klang und Gefühl. Reichenau zeigt, wie lebendig Theater heute sein kann.