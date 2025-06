Sommerarena wird zur Manege für Liebe, Lüge und Leidenschaft

Ein schwarzer Reiter, eine verzauberte Fürstin und ein Zirkus voller Illusionen. Die Sommerarena Baden ist bereit für ihr schillerndstes Abenteuer. Am Samstag hebt sich der Vorhang für Emmerich Kálmáns Operette "Die Zirkusprinzessin".

"Alles nur pour l'amour" heißt es ab Samstag in der Sommerarena, wenn die Bühne Baden mit einem besonderen Operettenschatz die Sommersaison in der stimmungsvollen Sommerarena im Kurpark eröffnet: Emmerich Kálmáns Operette Die Zirkusprinzessin bezaubert nicht nur mit eingängigen Melodien, mit Schmiss und Farbeinreichtum in den Harmonien, sondern vor allem auch mit einer Handlung, in der sich das Publikum selbst wiederfinden kann, denn Isabella Gregor widmet sich in ihrer Inszenierung ganz gezielt den Fragen, die heute aktueller sind denn je: Welche Masken tragen wir? Mit welchen Identitäten spielen wir, was gaukeln wir vor, und wer sind wir hinter unserer Fassade eigentlich wirklich?

Die Bühne Baden öffnet die Pforten ihrer Sommerarena am 21. Juni mit einem der bekanntesten und beliebtesten Werke Emmerich Kálmáns: Die Zirkusprinzessin. © Christian Husar/Bühne Baden

Mitreißenden Tanzeinlagen

Im Verwirrspiel rund um verbotene Liebe und gekränkten Stolz sind Sieglinde Feldhofer bzw. Ivana Zdravkova als Fürstin Fedora Palinska zu sehen, die sich in einen vermeintlichen Prinzen (Clemens Kerschbaumer) verliebt. In Wahrheit ist der Prinz aber niemand anderer als der geheimnisumwitterte Kunstreiter Mister X im Zirkus von St. Petersburg, der stets nur in schwarzer Maske auftritt… Doch er ist keineswegs der einzige in diesem Operettenklassiker, der ein Geheimnis mit sich trägt. In weiteren Rollen sind Ricardo Frenzel Baudisch als Toni Schlumberger, Elisabeth Schwarz bzw. Victoria Sedlacek als Miss Mabel Gibson, Marco Di Sapia, Verena Scheitz bzw. Lilly Kugler-König, Oliver Baier, Susanna Hirschler u.a. zu sehen.

Mit jeder Menge Zirkusakrobatik und mitreißenden Tanzeinlagen (Choreographie: Anna Vita und Patricia Brandao Moura), mit humorvollen Kostümen und einem allgegenwärtigen X auch im stimmungsvollen Bühnenbild (Ausstattung: Ulv Jakobsen) verspricht Die Zirkusprinzessin kurzweilige und zauberhafte Unterhaltung. Die musikalische Leitung dieser dicht und voll instrumentalisierten Operette liegt in den bewährten Händen von Oliver Ostermann.