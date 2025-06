Die Rosenbenburg holt Bollywood ins Waldviertel

Für Nina Blum war es gleich auch das zehnjährige Jubiläum als Intendantin der Sommernachtskomödie Rosenburg.

Unter dem funkelnden Sternenhimmel des Waldviertels verwandelte sich die Rosenburg am Donnerstagabend in ein kleines Stück Indien. Mit der deutschsprachigen Theater-Uraufführung der britischen Filmkomödie „Best Exotic Marigold Hotel“ startete die Sommernachtskomödie Rosenburg fulminant in die neue Saison. Gleichzeitig beging Intendantin Nina Blum ihr persönliches Jubiläum: Sie leitet das Festival nun bereits seit zehn Jahren – und feierte diesen Meilenstein mit einem besonderen Bühnenabend.

In der warmherzigen Komödie um britische Pensionisten, die in einem indischen Hotel eine zweite Chance im Leben suchen, brillierten unter anderem Publikumslieblinge Konstanze Breitebner und Dany Sigel. Gemeinsam mit dem Ensemble entführten sie das Publikum auf eine ebenso humorvolle wie berührende Reise ins ferne Rajasthan – mit viel Lokalkolorit, pointiertem Witz und liebevoller Ausstattung.





Die Premiere wurde auch zum gesellschaftlichen Ereignis: Unter den Gästen fanden sich prominente Namen wie Barbara Wussow und Albert Fortell, Schauspielerin Julia Cencig sowie Moderator Alfons Haider, die das Spektakel im märchenhaften Ambiente genossen.

Neuinszenierung

Mit dieser Neuinszenierung setzt Nina Blum nicht nur auf ein Stück mit internationalem Erfolgspotenzial, sondern unterstreicht auch einmal mehr ihren Anspruch, anspruchsvolles Sommertheater mit Charme und Tiefgang nach Niederösterreich zu bringen.

Die Sommernachtskomödie läuft noch bis Ende Juli – und bietet Theaterfreunden einmal mehr einen guten Grund, dem Alltag zu entfliehen. Diesmal eben mit Koffer, Charme und Curry – Richtung Marigold Hotel.