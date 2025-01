Feuer in Lagerhalle: Familienhund "Aaron" schlug Alarm

Ein Traktor hatte in einer Lagerhalle Feuer gefangen.

In einer Lagerhalle in Ollern, Bezirk Tulln, ist in einer Lagerhalle in der Hauptstraße ein Brand ausgebrochen. Dort hatte ein Traktor Feuer gefangen.

© Freiwillige Feuerwehr Ollern ×

Zum Glück bemerkte der Haushund Aaron das Feuer und schlug bei der Familie, die im angrenzenden Wohnhaus lebt, noch rechtzeitig Alarm. Die Bewohner versuchten noch mit Feuerlöschern den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzkräfte das Feuer löschen. Insgesamt standen 92 Feuerwehrleute im Einsatz.

Aaron bekam eine Wurst

"Die Brandentdeckung und die beherzte erste Löschhilfe der Familie haben einen Großbrand in diesem landwirtschaftlichen Objekt in letzter Minute verhindert," bringt es der Feuerwehreinsatzleiter Stefan Obermaißer auf den Punkt. "Ich geh jetzt die Würste für Aaron holen," so der erleichterte Senior-Landwirt, während die Feuerwehr Ollern wieder abrückte.