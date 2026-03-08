Alles zu oe24VIP
Feuerwehr als Brandstifter entlang der Südbahn
© BFKDO Neunkirchen

Brandstreifenheizen

Feuerwehr als Brandstifter entlang der Südbahn

08.03.26, 12:41
Am Samstag fand das jährliche Brandstreifenheizen entlang der Südbahn im Streckenabschnitt Gloggnitz Eichberg / Aue statt.  Dabei werden die trockenen Wiesen und Böschungen in Brand gesetzt um so die Brandgefahr durch Funkenflug der Zugbremsen zu mindern. 

Über hundert Feuerwehrleute standen am Samstag entlang der Südbahn im Streckenabschnitt zwischen Gloggnitz, Eichberg und Aue bei Schottwien (Bezirk Neunkirchen) beim alljährlichen "Brandstreifenheizen" im Einsatz. Es handelt sich dabei um ein kontrolliertes Abbrennen trockener Wiesen und Böschungen im Umfeld der Bahnstrecke, um die Brandgefahr durch den Funkenflug der Zugbremsen zu vermindern. Das Brandstreifenheizen findet jedes Frühjahr in Zusammenarbeit mit den ÖBB statt.

Feuerwehr als Brandstifter entlang der Südbahn
© BFKDO Neunkirchen

15 Feuerwehren beteiligten sich laut einer Aussendung des Bezirksfeuerwehrkommandos Neunkirchen an der präventiven Maßnahme. Im Einsatz stand unter anderem auch eine Drohne mit Wärmebildkamera. Damit wurden Glutnester nach dem Ablöschen der Flächen aufgespürt und das Abbrennen aus der Luft überwacht.

