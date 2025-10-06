Es klingt nach einem durchaus kuriosen Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Ebreichsdorf, als sie am Welttierschutztag gerufen wurden, weil ein Pferd gerettet werden musste. Allerdings haben sie damit durchaus schon Erfahrung.

Schon fast täglich muss die Feuerwehr für tierische Einsätze ausrücken und dazu zählen auch Pferde in Not. So geschehen am 4. Oktober um kurz nach 9:00 Uhr, als sie zum Einsatz gerufen werden, mit dem Zusatz: "ca. 500kg schweres Pferd kann nicht aufstehen".

Die Besitzerin und die Tierärztin riefen gemeinsam den Notruf 122, weil sie es ohne Hilfe nicht mehr schaffen, den 32 Jahre alten Hengst zum Aufstehen zu bringen. Alleine schaffte es das betagte Tier natürlich auch nicht.

© BFKDO Baden/Stefan Schneider

Erfolg erst im 2. Versuch

Einsatzort war wieder einmal eine Box in einem der Magna-Racino-Ställe, die Ebreichsdorfer Florianis haben schon Erfahrung vorzuweisen und deshalb auch das richtige Werkzeug parat. Ein spezielles Großtier-Hebegeschirr sowie der Ladekran des Rüstfahrzeuges war die Lösung der Wahl.

© BFKDO Baden/Stefan Schneider

Beim zweiten Versuch gelang es schlussendlich, das Geschirr richtig am Pferd zu befestigen und damit dem Tier beim Aufstehen zu helfen. Eine positive Story am Welttierschutztag.