Frontalcrash mit Lkw: Toyota-Fahrer stirbt vor Ort

NÖ. Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 18.10 auf der B10 im Gemeindegebiet von Enzersdorf an der Fischa. Ein 80-jähriger Toyota-Fahrer aus dem Bezirk Neusiedl am See fuhr auf der L 2001 aus Richtung Trautmannsdorf kommend in Richtung der B 10.

Bei der Kreuzung mit der Bundesstraße bog der Pensionist in diese nach links in Richtung ein. Zur gleichen Zeit war ein 70-Jähriger, auch aus dem Bezirk Neusiedl am See, mit einem Lkw auf der B 10 Richtung Bruck an der Leitha unterwegs.

Die beiden Fahrzeuge prallten im Kreuzungsbereich zusammen. Der 80-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Der Lkw-Lenker hingegen blieb unverletzt.