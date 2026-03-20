Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Kehrmaschine des Wirtschaftshofs St. Pölten Frühjahrsreinigung Frühjahrsputz
© Christian Krückel

Nach trübem Winter

Frühjahrsputz: St. Pölten macht Straßen und Wege fit

20.03.26, 16:17
Teilen

Die Tage werden heller, die Temperaturen steigen – und St. Pölten startet mit voller Kraft in den Frühling. Hinter den Kulissen läuft bereits seit Wochen ein Großeinsatz, der die Landeshauptstadt sichtbar aufblühen lässt. 

Seit Anfang März sind die Teams des Wirtschaftshofs im Dauereinsatz. Insgesamt werden rund 380 Kilometer Straßen, knapp 200 Kilometer Radwege sowie Gehsteige und die Fußgängerzone einer gründlichen Reinigung unterzogen. Drei Großkehrmaschinen und mehrere Spezialfahrzeuge sorgen gemeinsam mit acht Mitarbeitenden dafür, dass Schmutz und Streusplitt dauerhaft verschwinden. Bereits Ende Februar wurden dafür alle Geräte vom Winter- auf Kehrbetrieb umgestellt.

Auch die Bevölkerung ist gefragt. Denn: Am 11. April startet die große Stadtreinigungsaktion, bei der Freiwillige selbst mit anpacken können. Alle Infos dazu gibt es unter stpoelten.umweltverbaende.at.

5.000 Blumen bringen Farbe ins Leben

Parallel dazu sorgt die Stadtgärtnerei für Farbenfrische. Auf rund 488 Hektar Grünflächen - darunter 55 Parks und sechs Naherholungsgebiete - wird geschnitten, gepflegt und neu bepflanzt. Ein besonderer Augenschmaus: 5.000 Frühlingsblumen wie Primeln und Stiefmütterchen schmücken Plätze und Straßen.

Vom Domplatz über den Rathausplatz bis zum Bahnhof zeigt sich die Innenstadt bereits bunt. Zusätzlich treiben 21.000 im Herbst gesetzte Zwiebelpflanzen - Tulpen und Narzissen - aus und verwandeln die Stadt nach und nach in ein Blütenmeer.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen