Die Top-Streaming-Starts auf PRIME 

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Mystery-Thriller: 2. Staffel von »Deadloch«

Krimi. In Barra Creek untersuchen die Polizistinnen Dulcie Collins und Eddie Redcliffe den Tod von Eddies Ex-Partner. Mit dem Fund einer weiteren Leiche stoßen sie in der Hitze des Northern Territory auf ein gefährliches Geflecht aus Lügen und düsteren Geheimnissen.

Spanischer Action-Spionagefilm: »Agent Zeta«

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Spannung. Agent Zeta und Alfa jagen nach einer Mordserie an Ex-Spionen den mysteriösen Schattenspion Cassiel und decken dabei vertuschte Staatssünden auf.