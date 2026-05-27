Für die "Herzkinder Österreich": Von Ober-Grafendorf bis Paris

Von Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten Land) nach Paris mit dem Rennrad - für die Herzkinder Österreich unter dem Motto “Radfahren ist kinderleicht, spenden eigentlich auch”.

Der RC Schnauze aus Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten Land, Pielachtal) startet heuer erneut ein großes Charity-Projekt: Zwölf Radfahrer treten von 3. bis 10. Juni die rund 1.300 km lange Fahrt auf acht Etappen nach Paris an - für die Herzkinder Österreich.

© RC Schnauze

“Radfahren ist kinderleicht, spenden eigentlich auch”

© RC Schnauze

Nach den erfolgreichen Charity Rides nach Rom (14.500,- Euro Spenden) und Barcelona (46.000,- Euro) möchte der Radclub auch dieses Mal gemeinsam Großes bewegen. Unter dem Motto “Radfahren ist kinderleicht, spenden eigentlich auch” gehen 100 Prozent der Spenden direkt an die Herzkinder Österreich. Der RC Schnauze lädt herzlich ein, dieses Charity-Projekt mit einer Spende zu unterstützen - "und begleiten Sie unser Projekt auf dem Weg nach Paris! Vielen Dank!" Das Spendenkonto lautend auf RC Schnauze: AT77 3258 5004 0853 7268. Die Tour lässt sich live verfolgen via www.rc-schnauze.com.