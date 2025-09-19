Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Geld nach Gaza: Online-Betrug kostet Mann tausende Euro
© Catherine Falls Commercial

Waldviertel

Geld nach Gaza: Online-Betrug kostet Mann tausende Euro

19.09.25, 11:13
Teilen

Online- und Dating-Betrug ist seit jeher ein großes Problem, nun erwischte es einen 77-Jährigen im Bezirk Horn. Er wollte einer vermeintlicher Krankenschwester im Gaza-Streifen finanzielle Unterstützung bei der Flucht leisten - und überwies beinahe 7.000 Euro.

Genau soll sich der Schaden für den Mann auf 6.720 Euro belaufen haben, berichtet die NÖN. Laut Polizei hat der 77-Jährige die angeblich 52-Jährige über eine Online-Datingplattform kennengelernt.

In mehreren Instanzen überwies er Geld an das niederländische Konto, weil die Person am anderen Ende meinte, aus dem Gaza-Streifen flüchten zu wollen. Doch weil die Forderungen nicht endeten, wurden die Zweifel irgendwann so groß, dass er die Polizei verständigte.

"Love-Scam" nicht ungewöhnlich

Damit ist es ein relativ klassischer Fall des Love-Scammings, bei dem mit Fake-Profilen eine emotionale Bindung zu einem Opfer aufgebaut wird, ehe man dieses um Geld bittet. Die dramatische Komponente mit Einbindung des Gaza-Krieges ist aber speziell.

Daher warnt die Polizei auch vor Online-Bekanntschaften, die Geld verlangen oder einen emotional erpressen wollen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden