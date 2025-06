Gewitter-Alarm: Urlauber müssen von Berg gerettet werden

Vorübergehendes Aus für Betrieb wegen Gewittergefahr.

Ausflügler, die mit dem Sessellift auf die Gemeindealpe in Mitterbach am Erlaufsee (Bezirk Lilienfeld) gekommen waren, standen am Sonntag vor einem Problem.

Drohende Gewitter

Der Rückweg per Lift war unmöglich. Denn wegen drohender Gewitter wurde der Betrieb eingestellt, wie ein Sprecher von Notruf Niederösterreich der APA mitteilte.

50 Personen

Es folgte eine größere Evakuierungsaktion. Rund 50 Personen wurden in Fahrzeugen unter anderem der Feuerwehr und der Rettung vom Berg abgeholt. Sie konnten laut Einsatzleitung sicher ins Tal gebracht werden.