Hagel-Hölle in Dürnstein: Feuerwehreinsatz bis spät in die Nacht

Unwetter-Schock im Bezirk Krems: Eine Schlechtwetterfront traf Dürnstein mit voller Härte.

Am Sonntag zog ein wüstes Unwetter über den Bezirk Krems, das den lauen Frühlingsnachmittag binnen kurzer Zeit in ein echtes Wetter-Chaos verwandelte. Neben den Ortschaften St. Leonhard am Hornerwald, Rossatz, Unterbergern, Mauternbach und Egelsee hat es die alte Kuenringerstadt Dürnstein besonders stark erwischt: Kaum war die erste Gewitterfront überstanden, kamen Wind, Hagel und Regen noch stärker zurück.

© Manfred Wimmer ×

© Manfred Wimmer ×

© Manfred Wimmer ×

Die Straße hinter dem Bahnhof wurde mit Schlamm, Geröll und Baumresten geflutet und setzte den Straßenzug samt Wassergraben zum Bahndamm unter Wasser. Einige angrenzende Gärten und Garagen wurden ebenfalls überflutet. Die engen Straßen der Seitentäler zur Ruine im Osten der Stadteinfahrt Dürnstein sowie der Talgraben im Westen von Dürnstein wurde zu Bächen und mit Erde, Holzresten und Steinen verschmutzt. Die Fuß- und Radunterführung beim Ostportal des Straßentunnels musste ebenfalls ausgepumpt und gereinigt werden.

© Florian Stierschneider ×

© Manfred Wimmer ×

© Manfred Wimmer ×

Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun: Mit Pumpen, Traktoren und Baggern wurde der Schlamm weggeschaufelt. Die Straße sah aus wie nach einem Erdrutsch. Auch eine Unterführung wurde komplett überflutet – nur durch schnelles Eingreifen konnte noch Schlimmeres verhindert werden. Aus ganz Krems rückten Helfer an, sogar die Feuerwache Egelsee musste ausrücken. Erst tief in der Nacht war das Gröbste geschafft.