"Heikles Thema" Tickets: Festival 'Milch x Honig' vor dem Aus?

Seit 30. Oktober und noch bis zum 14. November findet in den Kasematten in Wiener Neustadt das Musik-Festival "Milch x Honig" statt. Es ist die dritte Ausgabe der speziellen Konzertreihe, eine vierte Ausgabe steht aber noch nicht fest.

"Milch x Honig" ist ein Festival für klassische Musik in ganz neuem Gewand und soll gerade jungen, kreativen Musikerinnen und Musikern eine Plattform bieten. Orchestermusik soll mit anderer Kunst vermischt werden.

Was so speziell und ungewöhnlich klingt, lockt natürlich nicht das Massenpublikum an. Und auch wenn es nicht an Publikum oder positiver Resonanz mangelt, so steht eine Weiterführung im nächsten Jahr noch im Raum.

Festival-Weiterführung eine "sehr offene Frage"

Das lässt der künstlerische Leiter Christoph Zimper gegenüber dem ORF durchblicken. Es sei noch eine "offene Frage", wie und ob es überhaupt weitergehen wird. "Wie es weitergehen wird, werden wir nach Ende des heurigen Festivals sehen."

Grund sind die aufwendigen Ressourcen, die es für die ungewöhnlichen Produktionen oft braucht. Und diese spielen oft nicht so viel ein, wie es vielleicht bräuchte. "Die Kartenverkäufe laufen sehr unterschiedlich. Das ist ein ziemlich heikles Thema für mich", gesteht Zimper. Die Leute interessieren sich eher für Bekanntes und sobald Formate Erklärung benötigen, ist es "schwieriger, ein Publikum dafür zu gewinnen".

(v.l.) Intendant Christoph Zimper, Flötistin Nika Bauman, Bürgermeister Klaus Schneeberger © Stadt Wiener Neustadt/Weller

Zumindest noch bis zum 14. November kann "Milch x Honig" in den Kasematten besucht werden. Ob es das letzte Mal gewesen sein wird, entscheidet sich dann im Anschluss.