Hochwasserbaby Noah ist ein Jahr alt

Das Hochwasser im September 2024 war eine schwierige Zeit für Österreich, doch auch positive Geschichten ergaben sich daraus. Darunter die erfolgreiche Geburt von Hochwasserbaby Noah in Judenau, der nun einjährigen Geburtstag feiert.

Das Jahrhundert-Hochwasser traf im September 2024 auch Judenau im Bezirk Tulln. Darunter auch die hochschwangere Melissa Schimmer, bei der mittendrin die Wehen einsetzen.

Damit war die angehende Mutter sogar sechs Wochen früher dran, als der Geburtstermin prognostiziert hatte. Während das Haus überflutet wurde, musste der Helikopter einfliegen und Schimmer ins Krankenhaus Tulln bringen.

© zVg./privat

Noah, der Hoffnungsträger

Jedoch mit Erfolg, der kleine Noah kam gesund auf die Welt. Die Sorgen wegen des Hochwassers wurden für die Familie für einen kurzen Moment zweitrangig.

Nun, ein Jahr später, feiert er den ersten Geburtstag. "Der Name Noah bedeutet ja ‚Der Hoffnungsträger‘ und das hat uns in der Zeit viel geholfen. Natürlich ist es jetzt auch ein Tag, an den man gerne zurückdenkt", so Schimmer gegenüber dem ORF.