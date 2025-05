× Hundertwasser-Schiff öffnet am Muttertag

Die Stadt Tulln lockt mit außergewöhnlichem Kultur-Mix Gäste an.

Tullns Juwel am Wasser, das Schiff "Regentag" des Künstlers Friedensreich Hundertwasser, lädt zu einer der seltenen Besichtigungen.

Ganz spezielles Ziel am Muttertag

Am Sonntag, 11. Mai, Muttertag, lädt die Stadtgemeinde Tulln zur Besichtigung des legendären Hundertwasser-Schiffes ein. Von 14 bis 17 Uhr haben Besucher:innen die sußergewöhnliche Gelegenheit, das farbenfrohe Schiff im Gästehafen Tulln in Kleingruppen zu maximal 5 Personen zu erkunden – ganz ohne Voranmeldung.

Rückzugsort eines visionären Künstlers

Die Regentag ist das schwimmende Kunstwerk des visionären Künstlers Friedensreich Hundertwasser (1928–2000), der als Architekturrevolutionär, Umweltpionier und Maler weit über die Grenzen Österreichs hinaus berühmt wurde.

© Stadtgemeinde Tulln/Bernhard Schramm ×

Das Schiff diente ihm über Jahre hinweg als Atelier, Rückzugsort und Symbol seiner Naturverbundenheit.

Kultur-Doppelerlebnis in Tulln

Nur wenige Schritte von der Regentag entfernt befindet sich zudem das Egon Schiele Museum. Nach einem Besuch in der „Schatzkammer“ mit originalen Werken des Jahrhundertkünstlers können Besucher dort in die private Welt Egon Schieles eintauchen – ein einzigartiges kulturelles Doppel-Erlebnis in Tulln. Neben dem Kulturerlebnis lädt außerdem die blühende Donaulände und der neu gestaltete Nibelungenplatz mit seiner Frühlingsstimmung zum Flanieren und Entdecken ein.

Weitere Besichtigungstermine für 2025 sowie alle Infos unter: www.tulln.at/regentag