Kristallklare Zukunft: Amethyst Welt Maissau erhält neue Attraktionen

Die Amethyst Welt in Maissau liegt an der Grenze zwischen Wein- und Waldviertel und ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Nun wird sie mit Unterstützung der ecoplus Regionalförderung weiter ausgebaut. Geplant sind die Ergänzungen zur Gartenanlage, Maßnahmen zum Hochwasserschutz sowie die Erweiterung des Parkplatzes mit Begrünung und Fahrradabstellplätzen. Zudem wird die neue Sonderausstellung "Kristallschädel" aufgebaut.

"Mit Attraktionen wie der Amethyst Welt Maissau verfügen wir in Niederösterreich über ein breitgefächertes Freizeitangebot für alle Altersgruppen und Interessen", erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und führt aus: "Durch die Investitionen in die erweiterte Gartenanlage oder in die neue Sonderausstellung profitieren nicht nur Gäste, sondern es ist auch ein bedeutender Impuls für die regionale Wirtschaft und Wertschöpfung."

Christian Weinberger, ecoplus Projektmanager, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Gerhard Stark, Geschäftsführer Amethyst Welt Maissau. © NLK/Burchhart

Neben den bereits genannten Ausbauarbeiten wird auch der Parkplatz mit Begrünung und neuen Fahrradabstellplätzen erweitert. Ein neues Hasengehege, Fotopoints sowie zusätzliche Spielgeräte sollen zukünftig das Gelände aufwerten. Darüber hinaus sind Investitionen in die mehrjährige Sonderausstellung "Kristallschädel" notwendig und die Planung eines Relaunches des Multimediaraums und des Schaustollens sind geplant. Außerdem soll ein dreisprachiger Imagefilm erstellt werden.