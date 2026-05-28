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Tierpflegerin Gerlinde Mairhofer, Geschäftsführerin Eva Rosenberg, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Veronika Stiedl (Marktgemeinde Arbesbach) und Bürgermeister Martin Frühwirth 
© NLK Khittl

Natur im Garten

Landeshauptfrau zu Besuch im Schaugarten Bärenwald Arbesbach

28.05.26, 10:46
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Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: "Unsere Schaugärten sind lebendige Beispiele dafür, wie Umweltbewusstsein und Ästhetik Hand in Hand gehen. Vorbilder wie der BÄRENWALD Arbesbach zeigen, was es heißt, Verantwortung für unsere Umwelt zu übernehmen.“ 

Während sich die „Natur im Garten“ Schaugärten derzeit von ihrer schönsten Seite zeigen, war Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zur Besichtigung und zum gegenseitigen Austausch zu Gast im Schaugarten des BÄRENWALD Arbesbach im Bezirk Zwettl."In über 100 Schaugärten wird die eindrucksvolle Gartenvielfalt Niederösterreichs nach den ökologischen Kriterien von ‚Natur im Garten‘ erlebbar gemacht. Der BÄRENWALD Arbesbach ist in diesem Zusammenhang ein besonders eindrucksvolles Ausflugsziel – ist er doch nicht nur Lebensraum für Pflanzen und Tiere im ökologischen Sinn, sondern auch für Bären in Not, die dort ein neues, artgerechtes Zuhause finden. Ich bedanke mich bei Geschäftsführerin Eva Rosenberg und ihrem Team stellvertretend für alle Schaugärtnerinnen und Schaugärtner, die ihre Grünflächen mit so viel Hingabe pflegen, gestalten und für die breite Öffentlichkeit zugänglich machen,“ so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.Besucher haben im BÄRENWALD Arbesbach die Gelegenheit, auf einem Rundweg die Bären zu beobachten oder bei einer Führung einen tieferen Einblick in das Tierschutzzentrum und das Leben der Bären zu erhalten. Neben dem Bärenerlebnis widmet der BÄRENWALD auch Pflanzenliebhabenden einen Bereich: Im Beerengarten erfährt man Wissenswertes zur jeweiligen Beere und darf diese auch gleich verkosten. Am Gelände befinden sich zudem ein Spielplatz mit Klettermöglichkeiten, Balancierelemente, ein kleiner Niederseilgarten und ein Steinlabyrinth.

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