Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Lange Nacht der Naturparke in Niederösterreich
© Fabian Pfeilhofer Klein

Licht aus!

Lange Nacht der Naturparke in Niederösterreich

18.09.25, 12:58
Teilen

Morgen setzen die niederösterreichischen Naturparke ein starkes Zeichen für die Bedeutung der Dunkelheit. Unter dem Motto "Licht aus, Natur an!" können Besucher bei geführten Wanderungen, "leisen Erlebnissen" und eindrucksvollen Sternenhimmeln die Natur von ihrer geheimnisvollen Seite erleben.

"Die Naturparke sind lebendige Zentren des Naturschutzes", sagt Landesrat Susanne Rosenkranz (FPÖ). Mit der Langen Nacht der Naturparke wolle man Bewusstsein schaffen – für die Schönheit der Nacht, für den Wert unserer Natur und für die Verantwortung, sie zu beschützen.

Die Veranstaltungen am 19. und 20. September machen auf ein wachsendes Problem aufmerksam: Lichtverschmutzung. Sie nimmt nicht nur den Blick auf die Sterne, sondern beeinträchtigt auch Tiere und Pflanzen, die aus ihrem Rhythmus geraten. Umso wichtiger ist es, aufzuklären und Rückzugsräume zu bewahren. "Mit der Langen Nacht der Naturparke wollen wir zeigen, wie kostbar die Dunkelheit ist – und warum es sich lohnt, sie zu bewahren. Gleichzeitig machen wir sichtbar, dass die Naturparke in all ihren Aufgaben ein Gewinn für Mensch und Natur sind", so Rosenkranz.

Naturparke zeigen, wie wertvoll die Dunkelheit ist

Die niederösterreichischen Naturparke stehen auf vier starken Säulen: Sie schützen wertvolle Landschaften und Arten, bieten naturnahe Erholung für die Bevölkerung, vermitteln Naturbewusstsein an tausende Kinder und Jugendliche und tragen durch enge Zusammenarbeit mit Gemeinden, Betrieben und Landwirtschaft zur Regionalentwicklung bei. Diese Vielfalt macht sie zu zentralen Partnern für eine nachhaltige Zukunft. 

Rosenkranz resümiert: "Die Lange Nacht der Naturparke ist mehr als ein Ausflug – sie ist ein Aufruf, unseren Nachthimmel zu bewahren. Kommen Sie vorbei, staunen Sie – und setzen Sie mit uns ein Zeichen für die Nacht."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden