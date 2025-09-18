Lange Nacht der Naturparke in Niederösterreich

Morgen setzen die niederösterreichischen Naturparke ein starkes Zeichen für die Bedeutung der Dunkelheit. Unter dem Motto "Licht aus, Natur an!" können Besucher bei geführten Wanderungen, "leisen Erlebnissen" und eindrucksvollen Sternenhimmeln die Natur von ihrer geheimnisvollen Seite erleben.

"Die Naturparke sind lebendige Zentren des Naturschutzes", sagt Landesrat Susanne Rosenkranz (FPÖ). Mit der Langen Nacht der Naturparke wolle man Bewusstsein schaffen – für die Schönheit der Nacht, für den Wert unserer Natur und für die Verantwortung, sie zu beschützen.

Die Veranstaltungen am 19. und 20. September machen auf ein wachsendes Problem aufmerksam: Lichtverschmutzung. Sie nimmt nicht nur den Blick auf die Sterne, sondern beeinträchtigt auch Tiere und Pflanzen, die aus ihrem Rhythmus geraten. Umso wichtiger ist es, aufzuklären und Rückzugsräume zu bewahren. "Mit der Langen Nacht der Naturparke wollen wir zeigen, wie kostbar die Dunkelheit ist – und warum es sich lohnt, sie zu bewahren. Gleichzeitig machen wir sichtbar, dass die Naturparke in all ihren Aufgaben ein Gewinn für Mensch und Natur sind", so Rosenkranz.

Naturparke zeigen, wie wertvoll die Dunkelheit ist

Die niederösterreichischen Naturparke stehen auf vier starken Säulen: Sie schützen wertvolle Landschaften und Arten, bieten naturnahe Erholung für die Bevölkerung, vermitteln Naturbewusstsein an tausende Kinder und Jugendliche und tragen durch enge Zusammenarbeit mit Gemeinden, Betrieben und Landwirtschaft zur Regionalentwicklung bei. Diese Vielfalt macht sie zu zentralen Partnern für eine nachhaltige Zukunft.

Rosenkranz resümiert: "Die Lange Nacht der Naturparke ist mehr als ein Ausflug – sie ist ein Aufruf, unseren Nachthimmel zu bewahren. Kommen Sie vorbei, staunen Sie – und setzen Sie mit uns ein Zeichen für die Nacht."