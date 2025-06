Mann (54) soll 100.000 Euro ergaunert haben – weitere Opfer gesucht

Ein 54-jähriger Österreicher aus dem Bezirk Krems wird verdächtigt, seit Februar 2022 mindestens drei Menschen um insgesamt rund 100.000 Euro betrogen zu haben.

Der Mann soll seinen Opfern hohe Renditen durch angeblichen Handel mit Schweißgeräten versprochen und sich das Geld unter diesem Vorwand geliehen haben, berichtet die LPD NÖ.

Nach intensiven Ermittlungen der Polizeiinspektion Krems an der Donau konnte der Beschuldigte am 5. Juni 2025 vorläufig festgenommen werden. Bei den Vernehmungen zeigte er sich teilweise geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems wurde er in die Justizanstalt Krems überstellt. Zudem wurde die Veröffentlichung seiner Lichtbilder angeordnet, um mögliche weitere Opfer zu identifizieren.

Die Behörden vermuten, dass es noch weitere Geschädigte gibt, und bitten diese, sich unter der Telefonnummer 059133-3440 bei der Polizeiinspektion Krems zu melden.

Für den Genannten gilt die Unschuldsvermutung.