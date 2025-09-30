"Mei liabste Weis" zu Gast in NÖ: Mikl-Leitner stellt vor

Die Volksmusiksendung "Mei liabste Weis" kann getrost als österreichisches Kulturgut bezeichnet werden, auch deshalb wurde Franz Posch nun von NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nach St. Pölten eingeladen.

Denn am 11. Oktober 2025 geht es für die Sendung nach Großschönau im Bezirk Gmünd, von wo live übertragen wird. Gemeinsam präsentierten die ÖVP-Landeschefin und Posch das Programm.

Mikl-Leitner dazu: "Bei uns in Niederösterreich ist Kunst und Kultur an allen Ecken und Enden spürbar und da kommt natürlich der Volksmusik eine ganz zentrale Rolle zu, denn die Volksmusik ist Teil unserer Tradition und unserer Identität. Mit dieser Sendung tragen wir all das in die Welt hinaus."

"Das Beste und Schönste vom Waldviertel"

"Mei liabste Weis" und Posch seien ein Botschafter für genau das und würden für wichtige Werbung für das Bundesland sorgen. Während die Sendung live übertragen wird, sind aber vorgedrehte Einspieler aus dem Waldviertel zu sehen, "um das Beste und Schönste vom Waldviertel zu transportieren", so Posch.

Auch Gäste kündigte er bereits an: "Unter anderem haben wir Dieter Schickbichler mit seiner Gruppe MaChlast, Marie-Theres Stickler, Drehorgelspieler Oliver Maar oder auch die Jugendtrachtenkapelle Großschönau engagiert, die für beste Unterhaltung sorgen werden."

Karten können online bereits gekauft werden, der Preis liegt bei 32 Euro und Eintritt beginnt um 17:00 Uhr, Start ist aber um 20:10 Uhr. Das Hauptevent läuft am 11. Oktober, die Generalprobe am 10. Oktober, beide im Kulturstadel Großschönau.