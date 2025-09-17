Alles zu oe24VIP
Nach Ex-Bürgermeister-Skandal: Vösendorf wählt neu
Nach Ex-Bürgermeister-Skandal: Vösendorf wählt neu

17.09.25, 10:07
Weil Ex-Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP) zu neun Monaten bedingter Haft verurteilt worden ist (Stichwort „Selbstverletzung“), muss diesen Sonntag der Gemeinderat in Vösendorf neu gewählt werdent.

In Vösendorf (Bezirk Mödling) wird am Sonntag der Gemeinderat außertourlich neu gewählt. Die Abgeordneten von SPÖ, FPÖ, Grünen und der Liste V2000 hatten ihre Mandate im Frühjahr im Zusammenhang mit der Causa um Ex-Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP) zurückgelegt. Das Ortsparlament mit 33 Sitzen wurde daraufhin aufgelöst.

Koza war im März am Landesgericht Wiener Neustadt rechtskräftig zu neun Monaten bedingter Haft verurteilt worden, weil er einen Angriff auf sich vorgetäuscht hatte. Gegen ihn hatte bereits 2024 die Staatsanwaltschaft ermittelt, weil er eine private Anwaltsrechnung manipuliert haben dürfte, um sich die Kosten von der Gemeinde refundieren zu lassen. Der Bürgermeister zahlte die Summe zurück, das Verfahren wurde durch eine Diversion erledigt.

Nach Kozas Rücktritt infolge des vorgetäuschten Angriffs im Februar kam die Regionalpolitik in Vösendorf nicht zur Ruhe. ÖVP-Vizebürgermeisterin Birgit Petross übernahm die Gemeindegeschäfte, ehe dann relativ rasch auf eine Neuwahl zugesteuert wurde. Mit der Niederlegung der Mandate durch die Oppositionsparteien waren nur mehr 17 der 33 Sitze im Rathaus und somit weniger als zwei Drittel auch besetzt.

Sieben Listen kandidieren

Diesen Sonntag nun stellen sich sieben Listen der neuerlich vorgezogenen Wahl. Neben den bisher im Gemeinderat vertretenen ÖVP, SPÖ, V2000, FPÖ und Grünen gehen auch die NEOS und Wir Vösendorfer an den Start. Aufgrund Kozas Anwaltsrechnung war im Mai 2024 ebenfalls vorzeitig gewählt worden. Die ÖVP verbuchte damals deutliche Zugewinne und sicherte sich 48,88 Prozent und mit 17 von 33 Mandaten die absolute Mehrheit an Sitzen. Auf Platz zwei kam die SPÖ mit 30,19 Prozent (minus 8,24 Prozentpunkte) und stellte zuletzt zehn Abgeordnete. Die Bürgerliste V2000 hält bei drei Mandaten, die FPÖ bei zwei, die Grünen haben einen Sitz inne.

6.208 der rund 7.500 Einwohner der Marktgemeinde vor den Toren Wiens sind am Sonntag zur Stimmabgabe aufgerufen. Spätester Wahlschluss ist um 16.00 Uhr.

