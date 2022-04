× Nach Horror-Crash in NÖ: Dritte Frau kämpft um ihr Leben

Bei einem Pkw-Zusammenstoß am Sonntagabend im niederösterreichischen Rußbach (Bezirk Korneuburg) sind zwei 20-jährige Wienerinnen gestorben – eine dritte Frau kämpft derzeit noch um ihr Leben.

Nach dem Horror-Crash auf der B4 bei Rußbach am Sonntagabend kämpft junge Frau immer noch ums Überleben – für zwei ihrer Beifahrerinnen kam jede Hilfe zu spät, sie starben an der Unfallstelle. Die fünf Freundinnen waren scheinbar auf dem Rückweg von einem Wellness-Wochenende, als sie mit ihrem silbernen BMW auf der Hornerstraße ins Schleudern gerieten und mit der rechten Wagenseite in das entgegenkommende Auto prallten.

Im entgegenkommenden weißen Seat saß eine Familie aus Horn – der Familienvater ist Polizist. Die Insassen des Seat erlitten schwere Bruchverletzungen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in Niederösterreich und Wien gebracht. Die Notarzthubschrauber "Christophorus 2" und "Christophorus 9" standen im Einsatz, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung.

Warum das Auto der Frauenrunde auf einer schnurgeraden Straße plötzlich auf die Abbiegespur kam, wieder zurückzog und so ins Schleudern geriet, soll nun ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete die Sicherstellung der Fahrzeuge und der beiden Leichen sowie eine Blutabnahme an.