Nach Konkurs: Skigebiet Königsberg vorerst gerettet

28.11.25, 11:27
Wirtschaftspark Ybbstal GmbH erreichte als Eigentümer eine "Zwischenlösung 

Aufgrund des Konkurses der Betreiberfirma Königsberg-Hollenstein Skilifte GmbH hat es Unklarheit über die Zukunft des Skigebiets Königsberg in Hollenstein an der Ybbs (Bezirk Amstetten) gegeben. Laut Angaben der Wirtschaftspark Ybbstal GmbH vom Freitag ist der Betrieb nun aber vorerst gesichert. Die Eigentümer-Gesellschaft erreichte demnach eine "Zwischenlösung" mit Peter Jagersberger, der "den Skibetrieb zunächst weiterführen" wird.

"Ich bin sehr froh, dass wir in enger Zusammenarbeit eine kurzfristige Möglichkeit gefunden haben, den Skibetrieb für heuer zu sichern", teilte Werner Krammer, Geschäftsführer der Wirtschaftspark Ybbstal GmbH und ÖVP-Bürgermeister von Waidhofen a. d. Ybbs, in einer Aussendung mit. "Nun arbeiten wir gemeinsam weiter an einer langfristigen Perspektive für den Königsberg."

Saison soll demnächst mit Kinderlift starten

Krammer hielt in der Aussendung fest, dass es sich um eine "tragfähige Lösung" handle. Es sei "ein wichtiger erster Schritt gesetzt, damit die kommende Saison aufgenommen werden kann". Jagersberger führt auch den gleichnamigen Gasthof am Königsberg. Demnächst soll die neue Saison mit dem Kinderlift starten.

Über die Königsberg-Hollenstein Skilifte GmbH ist Anfang November ein Konkursverfahren am Landesgericht St. Pölten eröffnet worden. Nach Angaben des KSV1870 betragen die Passiva rund 767.000 Euro, die Aktiva liegen bei 120.000 Euro. Sieben Dienstnehmer sind demnach betroffen. Aufgrund der schlechten Prognose und der fehlenden Liquidität sei der Fortbetrieb des Unternehmens nicht möglich, hieß es.

