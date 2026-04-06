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Wiener Linien
© WLB/Thomas Topf

Ab 7. April

Nach Oster-Baustelle: Badner Bahn fährt wieder auf voller Strecke

06.04.26, 14:00
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Die nächste Modernisierungsetappe erfolgt mit Ende April mit entsprechenden Ersatzmaßnahmen für die Fahrgäste.

Seit 28. März erneuern die Wiener Lokalbahnen im Abschnitt Vösendorf-Siebenhirten bis Wiener Neudorf die Gleisinfrastruktur. Dabei wurden mehrere hundert Meter Gleise, Weichen und Signale ersetzt. Die Arbeiten enden planmäßig am Ostermontag, ab 7. April ist die Badner Bahn wieder durchgehend in Betrieb.

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© WLB/Thomas Topf

Die zweite Bauphase folgt von 27. April bis 3. Mai und betrifft die Stromversorgung sowie Oberleitungen. In diesem Zeitraum wird ein Ersatzverkehr zwischen Vösendorf-Siebenhirten über die Shopping City Süd und Wiener Neudorf eingerichtet. Die Busse bieten zudem Anschluss an die U6-Endstation Siebenhirten, von wo aus der Bahnhof Meidling in rund 10 Fahrminuten erreichbar ist. Auch nachts an Wochenenden und vor Feiertagen sind die Ersatzbusse unterwegs.

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Zusätzlich verkehrt bei der Shopping City Süd ein barrierefreier Shuttle-Bus zwischen der Ersatzbus-Haltestelle an der B17/Triester Straße und Eingang 5 des Einkaufszentrums - werktags von 7:30 bis 21:00 Uhr. Ab 4. Mai fährt die Badner Bahn dann wieder auf der gesamten Strecke.

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