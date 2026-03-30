NÖ-CARD startet mit 17 neuen Ausflugszielen

Österreichs beliebteste Ausflugskarte startet in ihre 21. Saison! Ab 1. April 2026 stehen Kundinnen und Kunden der Niederösterreich-CARD 369 Ausflugsziele offen, 17 davon sind neu mit dabei: Es wird spektakulär. Die Rechnung heißt: Ausflug + Niederösterreich = Niederösterreich-CARD!

Seit über 20 Jahren schreibt die Niederösterreich-CARD Geschichte: Insgesamt wurde sie über 2,5 Millionen Mal ausgegeben und 20 Millionen Ausflüge wurden mit ihr getätigt. Dieser Erfolgskurs wird auch bestimmt in der Ausflugssaison 2026/27 fortgeschrieben werden.

Die 17 neuen Ausflugsziele der NÖ-CARD

Diese haben es wirklich in sich: Für Naturfreunde und Familien neu dabei sind die Edelsteinpark-Arena Pöggstall im Bezirk Melk sowie gleich drei neue Freibäder in Gablitz, Kilb und Retz. Wer lieber in die Luft schaut, findet mit dem Flugmuseum Aviaticum in Wiener Neustadt ein echtes Highlight. Action-Fans kommen im neuen Trampolinpark in Leobendorf auf ihre Kosten, und auch Wintersportler profitieren: Der Eislaufplatz Klosterneuburg ist nun mit der CARD nutzbar.

© NÖ-CARD

Das Freizeitzentrum Langau und ein geführter Stadtrundgang durch Eggenburg runden das neue Angebot im Waldviertel ab. Besonders stolz ist man auf St. Pölten: Passend zum 40-Jahr-Jubiläum der Landeshauptstadt gibt es exklusiv eine Stadttour, dazu kommen die Kids World und eine Boulderbar neu ins Programm. Highlight der neuen Saison ist außerdem die NÖ Landesausstellung 2026, die ebenfalls über die CARD zugänglich ist.

365+ Highlights in und um Niederösterreich: Jeden Tag ein Erlebnis!

So schön ist nur der Schneeberg. © NÖ-CARD

Die CARD berechtigt zum einmaligen Eintritt in zahlreiche Ausflugsziele und lohnt sich schon nach wenigen Nutzungen. Damit ist sie auch die perfekte Begleitung im Alltag, aber auch für einen Urlaub in Niederösterreich. Kurzum: Von Stiften und Burgen, Museen und Stadtführungen, Verkostungen und Erlebnisgärten ist wirklich für jedes Alter und jeden Geschmack etwas dabei. Die Rechnung ist ganz einfach: Ausflug + Niederösterreich = Niederösterreich-CARD!

Hier ist die NÖ-CARD zu beziehen

Bis zu drei Kinder (Jahrgang 2021-2026) kommen gratis mit. Beziehen kann man die CARD in der NÖ-CARD-App, über den Online-Shop, die Hotline 01/ 535 05 05 sowie bei teilnehmenden Trafiken in Wien und Niederösterreich, Raiffeisenbanken in Niederösterreich, OMV-Tankstellen in Niederösterreich und Wien und ausgewählten CARD-Ausflugszielen.