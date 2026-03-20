NÖ-Schüler zeigen, wie gesundes Essen die Welt rettet

Zukunft auf dem Teller: Anlässlich des Welthauswirtschaftstages am 21. März setzen Niederösterreichs Landwirtschaftliche Fachschulen ein starkes Zeichen für gesunde und nachhaltige Ernährung.

Unter dem Motto "Gesund essen, nachhaltig leben" zeigen Schülerinnen und Schüler, wie ressourcenschonendes Leben in der Praxis aussieht. Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) bringt es auf den Punkt: „Essen ist Genuss, Ausdruck von Kultur – und hat weitreichenden Einfluss auf Umwelt und Weltwirtschaft."

Regional kaufen, Klima schützen!

Landesschulinspektorin Agnes Karpf-Riegler macht klar: „Wer zu heimischen Produkten greift, stärkt die bäuerliche Landwirtschaft und schützt das Klima." Besonders die LFS Hollabrunn setzt Maßstäbe – mit einer kompletten Jahresbilanz aller verwendeten Lebensmittel an der Schule. Die Projekte der NÖ-Fachschulen sind ab sofort unter #lfsnoewht26 zu finden.