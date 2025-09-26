Alles zu oe24VIP
ÖAMTC-Pannenhelfer befreit Baby in Melk
ÖAMTC-Pannenhelfer befreit Baby in Melk

26.09.25, 10:45
Aus einem versperrten Auto in Melk befreite der "Gelbe Engel" Josef Derfler Mutter und Tochter aus misslicher Lage.

So schnell konnte sie gar nicht schauen, war es auch schon passiert: Eine Melker Mutter schnallte ihre 2,5 Monate junge Tochter von außen sicher an, dann wollte sie einsteigen, um loszufahren. Doch ärgerlicherweise aktivierte sich da die Zentralverriegelung - mit dem Baby UND dem Autoschlüssel innen drinnen. Versehentlich war der Schlüssel im Wageninneren geblieben. Die Mutter war also ausgesperrt - und ihre kleine Tochter hilflos im Auto eingesperrt. Was also tun?

Gott sei Dank trug die Mutter ihr Handy am Körper. Gleich wählte sie die ÖAMTC-Nothilfe unter der Nummer 120. Schnell schilderte sie ihre Situation, Josef Derfler verstand - der Pannenfahrer eilte auf schnellstem Wege zu Mutter und Baby. Er erinnert sich: "Sie ist ruhig geblieben." Auch lobt er sie: "Sie hat alles richtig gemacht." Umgehend brauste Derfler vom Stützpunkt in Melk los, bald war er bei der traurigen Mutter und dem weinenden Baby.

Alles gut!

Mit Spezialwerkzeug und viel Fingerspitzengefühl öffnete Derfler das Fahrzeug binnen weniger Minuten. Inzwischen war das Baby friedlich eingeschlafen, bald konnte die Mutter erleichtert aufatmen. "Für Außenstehende wirkt so eine Situation oft dramatischer, als sie tatsächlich ist – entscheidend ist jedenfalls, ruhig zu bleiben und Hilfe zu holen", resümiert Derfler. Die Melker Mutter war heilfroh und bedankte sich herzlich und aufrichtig bei ihrem "Gelben Engel" Josef Derfler für die schnelle und perfekte Hilfe: Mutter und Tochter waren endlich wieder vereint und konnten ihre Fahrt aufnehmen.

