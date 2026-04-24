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Saisonstart für Reblaus Express, Schneebergbahn und Gemeindealpe Mitterbach
© Reblaus Express

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Saisonstart für Reblaus Express, Schneebergbahn und Gemeindealpe Mitterbach

24.04.26, 10:24
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Der Frühling kommt – und mit ihm starten die beliebtesten Ausflugsziele Niederösterreichs in die neue Saison! Ab 1. Mai dampfen Reblaus Express und Schneebergbahn wieder los, die Gemeindealpe Mitterbach folgt am 9. Mai. 

Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) schwärmt: "Gelebte Bahngeschichte und niederösterreichische Kulturgüter!"  

Reblaus Express: 25 Jahre Wein & Genuss!

Großes Jubiläum im Weinviertel: Am 3. Mai feiert der Wein- und Genusszug seinen 25. Geburtstag – mit Musik, Nostalgie und jeder Menge Geselligkeit! Der Reblaus Express fährt bis 26. Oktober an Wochenenden und Feiertagen, freitags von Juli bis September sogar zusätzlich. Das Highlight bleibt der legendäre Heurigenwaggon – regionale Winzer servieren edle Tropfen und kulinarische Schmankerl direkt im Zug. Tipp: Bis 31. Mai gibt's die Saisonkarte zum Frühbuchertarif – ganze 50 Prozent Rabatt!

Schneebergbahn: Sonnenaufgang, Dampf und Bergfrühstück

Täglich bis 1. November schnauft die traditionsreiche Zahnradbahn auf den höchsten Berg Niederösterreichs. Neu in dieser Saison: Das "Alpine Sunrise"-Kombiticket bringt Frühaufsteher jeden Freitag im Juli und August zum spektakulären Sonnenaufgang auf den Hochschneeberg – inklusive stärkendem Bergfrühstück bei der Station Baumgartner. Für Nostalgiker geht's an ausgewählten Sonntagen mit dem historischen Dampfzug hinauf wie anno dazumal.

Gemeindealpe Mitterbach: Actionberg für die ganze Familie

Ab 9. Mai startet Niederösterreichs Actionberg in den Sommer! Mountaincart-Fans rasen auf der 4,6 Kilometer langen Strecke bergab, Rätselfreunde tauchen ins Mountain Escape Spiel ein – und ab Juli gibt's sogar ein zweites Escape-Abenteuer speziell für Kinder ab 8 Jahren! Dazu Wanderwege für jeden Schwierigkeitsgrad, ein Panoramarundweg im Gipfelbereich und beste Kulinarik im Bergrestaurant Terzerhaus. Musikfans merken auf: Am 21. Juni rockt das "Rock am Berg"-Festival den Gipfel!

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