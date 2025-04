Schloss Hof und Weißer Zoo rollen Seuchenteppiche aus

Aufgrund der in den angrenzenden Ländern Slowakei und Ungarn grassierenden Maul- und Klauenseuche (MKS) wurden in Niederösterreich weitere Maßnahmen ergriffen.

Die am Sonntag geplante Rinderschau Pielachtal ist dem Virus zum Opfer gefallen, wie der NÖ Genetik Rinderzuchtverband auf seiner Homepage mitteilte. Auch die Zuchtrinder-Versteigerung in Bergland im niederösterreichischen Bezirk Melk, die eigentlich am Mittwoch über die Bühne gehen hätte sollen, fällt aus. "Würde ein positiver Fall in Verbindung mit der Versteigerung auftreten, würden sämtliche Bestände der anwesenden Betriebe als Kontaktbetriebe eingestuft - mit massiven wirtschaftlichen Folgen für alle Beteiligten", hieß es.

Seuchenteppiche wurden ausgerollt

Maßnahmen wurden auch von Schloss Hof (Bezirk Gänserndorf) nahe der Grenze zur Slowakei ergriffen. Aufgrund aktueller behördlicher Vorgaben seien Besuch und Kontaktmöglichkeit mit anfälligen Arten im Streichelzoo "bis auf weiteres eingeschränkt", wurde mitgeteilt. Vergangene Woche seien "präventiv umfassende Maßnahmen für alle anfälligen Tierarten gesetzt und der gesamte Bestand auf die Außenkoppeln übersiedelt" und damit weit entfernt vom Besucherareal untergebracht worden, hieß es auf Anfrage.

Zudem wurden an drei Eingängen zum Gelände von Schloss Hof Seuchenteppiche und Handdesinfektionsspender installiert sowie Rad-und Gehwege um Schloss Hof gesperrt. Weiters wurde ein doppeltes Zaunsystem errichtet. Schloss Hof liege in der Überwachungszone. An die 100 Tiere seien Ende vergangener Woche getestet worden, "alle Proben waren negativ", hieß es auf Anfrage.

Auch der Tierpark Weißer Zoo mit Kameltheater in Kernhof in der Gemeinde St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld), der am Samstag in die Saison startet, installiert einen Seuchenteppich. Außerdem werden Desinfektionsmittel für die Hände zur Verfügung gestellt. Das Streicheln der Tiere werde eingeschränkt, hieß es auf Anfrage. Im Tierpark Haag (Bezirk Amstetten) dürfen Tiere nicht gefüttert werden.