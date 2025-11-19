Alles zu oe24VIP
Ski-Schock: Weltcup am Semmering vor Aus
Warten und warten

Ski-Schock: Weltcup am Semmering vor Aus

19.11.25, 17:10
Die Bergbahnen verzögern die Vertragsunterzeichnung. Die Weltcup-Rennen nach Weihnachten wackeln somit weiterhin. Tickets wurden allerdings bereits verkauft.

Auf Anfrage von oe24.at heißt es aus dem Land Niederösterreich, dass "die Organisatoren des Wintersportvereins Semmering nur noch auf die Unterschrift der Bergbahnen warten“ würden.
Wie schon Ende Oktober berichtet, könnte der beliebte Semmering-Weltcup tatsächlich nur an einer Unterschrift scheitern: nämlich jener der Bergbahnen.

Zeitliches Fenster schließt sich bald

Ski-Schock: Weltcup am Semmering vor Aus
Seitens der Semmering Hirschenkogel Bergbahnen GmbH war bis Redaktionsschluss keine Auskunft zu bekommen. Aber in Insider-Kreisen hält sich das Gerücht beharrlich, dass eine Vertragsunterzeichnung quasi auf den Sankt Nimmerleinstag hinausgezögert werden soll, was einer Absage gleichkäme.

Die Zeit drängt allerdings: der Riesentorlauf ist für den 27. Dezember angesetzt, tags darauf sollen die wagemutigen Skiläufer den Semmering in einem Nachtslalom bezwingen. Bis dort hin hat es das Organisationsteam, der vom ÖSV beauftragte WSV Semmering, zeitmäßig nicht mehr gnädig.

