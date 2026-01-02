Alles zu oe24VIP
So festlich startete das offizielle Niederösterreich ins neue Jahr
© NLK Pfeiffer

Konzert

So festlich startete das offizielle Niederösterreich ins neue Jahr

02.01.26, 09:28
Am gestrigen 1. Jänner 2026 startete Niederösterreich im Festspielhaus St. Pölten ins neue Jahr.  Das schon traditionelle Neujahrskonzert stand am Programm.

Das traditionelle Neujahrskonzert des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich unter der Leitung von Dirigent Alfred Eschwé bot den festlichen Rahmen für einen optimistischen Ausblick auf ein besonderes Jubiläumsjahr. „Dieses Konzert ist für mich der schönste Auftakt im neuen Jahr und ein Moment, um Kraft, Mut und Optimismus zu tanken“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

40-jähriges Jubiläum von St. Pölten  

Mit Blick auf die kommenden Monate hob sie drei zentrale kulturelle Meilensteine für das Land hervor: Das 40-jährige Jubiläum St. Pöltens als Landeshauptstadt am 10. Juli, die Niederösterreichische Landesausstellung in Amstetten-Mauer zum Thema seelische Gesundheit sowie die 20. Saison des Festivals Grafenegg, die mit der Eröffnung des neuen Rudolf Buchbinder-Saals einen weiteren kulturellen Höhepunkt markieren wird. "Wir gehen unseren eigenständigen Weg weiter. In allen Bereichen des Lebens – von Kultur über Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung bis hin zu Bildung und Kinderbetreuung – damit Niederösterreich ein Land bleibt, das seinen Menschen Perspektiven bietet und das funktioniert. Für die beste Zukunft unseres Landes und unserer Kinder“, betonte Mikl-Leitner.

Das diesjährige Neujahrskonzert bot dem Publikum eine musikalische Mischung aus Klassikern der Strauss-Dynastie und mitreißenden Stücken von Puccini, Rossini und Lehár. Solistin Kathrin Zukowski (Sopran) verzauberte die Gäste mit stimmlicher Brillanz, während Conférencier Christoph Wagner-Trenkwitz mit heiterer Moderation durch den Abend führte.

