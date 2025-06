Sommernachtsgala: Saison-Opening am Wolkenturm in Grafenegg

Am 19. und 20. Juni 2025 wurde mit der Sommernachtsgala vor begeistertem Publikum und viel Prominenz am Wolkenturm die Open-Air-Saison in Grafenegg eröffnet.

Mit der traditionellen Sommernachtsgala startete am 19. und 20. Juni die Open-Air-Saison in Grafenegg. Die aufstrebende Mezzosopranistin Siphokazi Molteno, Startenor Michael Spyres, Klavierlegende und Festivalchef Rudolf Buchbinder sowie das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der Leitung von Fabien Gabel verzauberten das Publikum am Wolkenturm mit Meisterwerken und Raritäten des Opern- und Konzertrepertoires.

© Facebook/Grafenegg

© Facebook/Grafenegg

"Alle Jahre wieder"

"Alle Jahre wieder mit der Sommernachtsgala in den Sommer starten – es gibt nichts Schöneres", sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Rahmen der diesjährigen Sommernachtsgala in Grafenegg, die anlässlich des 200. Geburtstages von Johann Strauss mit dem Einzugsmarsch aus der Operette "Der Zigeunerbaron" eröffnet wurde. Eine besondere Premiere gab es am Dirigentenpult: In der Nachfolge von Yutaka Sado, der zehn Jahre lang Chefdirigent der Tonkünstler Niederösterreich war, gab Fabien Gabel sein Antrittskonzert.

© NLK Pfeiffer

© NLK Pfeiffer

Einen besonderen Dank richtete die Landeshauptfrau an Rudolf Buchbinder, der vor exakt 40 Jahren zum ersten Mal in der Reitschule Grafenegg aufgetreten ist – genau dort wird jetzt der "Rudolf Buchbinder Saal" errichtet: "Mit diesem Saal, den wir nächstes Jahr eröffnen, wollen wir ihn für das ehren, was er hier geleistet hat." Buchbinder habe Grafenegg zu einem "Festspielort mit internationalem Anspruch" gemacht, so Mikl-Leitner.

Abschließend richtete die Landeshauptfrau auch einen Dank an das Publikum: "Durch Ihre Begeisterung, Ihren Applaus und Ihre Offenheit tragen Sie dazu bei, dass Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt immer wieder gerne zu uns nach Grafenegg kommen und aus Talenten gefeierte Stars werden."