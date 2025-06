Feuerspektakel und Festlaune zur Sommersonnenwende

Wenn die Sonne am höchsten steht und der Tag kaum enden will, entzünden sich die Lichter der Sommersonnenwende. Entlang der Donau, auf den Hügeln des Mostviertels oder im Wienerwald feiern Gemeinden und Besucher den Sommerbeginn mit Bräuchen, Musik und kulinarischen Genüssen.

Der Sommer beginnt mit einem Funkenschlag. Entlang der Donau, besonders in der Wachau und im Nibelungengau, versammeln sich Menschen, um die Sommersonnenwende mit traditionellen Festen zu feiern. "Dieser Tag lädt ganz besonders ein, die magische Stimmung und das sommerliche Lebensgefühl an den schönsten Orten Niederösterreichs in vollen Zügen zu genießen", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Wer an Bord eines Schiffs steigt, erlebt das Schauspiel in seiner ganzen Pracht. Die DDSG Blue Danube lädt am 21. Juni zu einer kulinarischen Abendfahrt mit Musik ab Krems ein. Ab Spitz bietet Wurm & Noe ebenfalls eine Fahrt durch die flackernde Wachau an, bei der Feuer und Feuerwerke das Wasser erleuchten.

In vielen Gemeinden werden am Tag der Sommersonnenwende Feuer entfacht und Feuerwerke gezündet. © Robert Herbst

Auch an Land wird mit Leidenschaft gefeiert. In Spitz, rund um die Ruine Dürnstein sowie in Arnsdorf und Rossatzbach lodern die Flammen vor staunenden Augen. Die Hügel rund um Weißenkirchen, Joching, Wösendorf und St. Michael leuchten im Feuerschein. Zusätzliche Züge der Panorama-Wachaubahn bringen Besucher direkt ins Geschehen, und die Rollfähre zwischen Spitz, Arnsdorf und Weißenkirchen bleibt bis spät am Abend in Betrieb.

Regionale Rituale mit Herz und Geschichte

Im Mostviertel stehen die Obstbäume im Haberg in Steinakirchen im Mittelpunkt. Dort versammeln sich Menschen rund um ein großes Feuer, das den Sonnwendkreis erleuchtet. In Neuhofen verwandelt sich das Relax Resort Kothmühle in eine Oase für ein sommerliches Festwochenende.

Auch in Annaberg, Hollenstein, Kematen, Sonntagberg und Ybbsitz versammeln sich Familien, Freunde und Gäste an lodernden Feuern. Im Waldviertel verzaubert der Naturpark Blockheide bei Gmünd mit Musik, Kulinarik und einem traditionellen Sonnwendfeuer. Wer klassische Klänge bevorzugt, lauscht der Sommernachtsgala im Wolkenturm von Grafenegg, die heute noch einmal stattfindet.

Von alten Kulturen bis zum Kinderfackelzug

In den Wiener Alpen führt das Keltenfestival Schwarzenbach Besucher in die Vergangenheit. Vom 20. bis 22. Juni zeigen Handwerker und Musiker, wie vor 3.000 Jahren gefeiert wurde. Feuerrituale, Speisen und lebendige Geschichte ziehen große und kleine Besucher in ihren Bann.

Feuer-Spektakel beim Keltenfestival Schwarzenbach. © Gemeinde Schwarzenbach

Im Wienerwald beginnt der Abend mit einer Sagenwanderung im Naturpark Sparbach. Kinder tragen Fackeln zur Köhlerhausruine und erleben, wie das Feuer am Besucherzentrum entfacht wird. In Schönau bietet eine geführte "Löwentour" durch den Schlosspark unvergessliche Ausblicke. In der Sommerarena Baden erleben Besucher eine festliche Aufführung der Operette "Die Zirkusprinzessin".