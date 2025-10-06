Ausgrabungen auf Baustelle führen zu Steinzeit-Funden

Eigentlich sollte in Spannberg (Bezirk Gänserndorf) ein Umspannwerk entstehen, doch noch muss dieses ausharren. Denn auf dem ca. 8000 m² Areal wurden archäologische Funde nachgewiesen, die noch bis Mitte Oktober ausgegraben werden.

Schon bevor Austrian Power Grid (APG) mit dem Bauvorhaben begonnen hat, wurden mit geophysikalischen Untersuchungen potenzielle Fundstellen gefunden. Seit August führt die Firma Novetus im Auftrag der APG nun Ausgrabungen durch.

Und die Archäologinnen und Archäologen können sich über einige Funde freuen. Die ältesten Funde bisher sind Siedlungsspuren aus der Jungsteinzeit, aber auch ein Gräberfeld aus dem Frühmittelalter und 18 slawische Bestattungen aus dem 8. Jahrhundert sind darunter.

© Martina Simon/Novetus

Ausstellung der Funde geplant

Gefunden wurden unter anderem Grabbeigaben wie Glasperlen, Gürtelschnallen oder anderer Schmuck. Doch auch Waffen wie eine Axt oder eine Lanze durften nicht fehlen.

© Novetus

Mitte Oktober sollen die Ausgrabungen abgeschlossen sein, danach gehören die Funde offiziell der APG, die sie der Öffentlichkeit in einer Container-Ausstellung vorführen wird. Bei einer Präsentation in der letzten Woche konnte bereits ein erster Blick erhascht werden.