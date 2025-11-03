Süßes Känguru aus Merlin's Farm vermisst

In der Family City - der früheren Excalibur City - bei Kleinhaugsdorf wird ein junges Känguru aus dem Gehege der Merlin’s Farm vermisst. Die Betreiber vermuten Diebstahl, zeigen sich bestürzt und setzten 2.000 Euro Belohnung für Hinweise aus.

NÖ. Der Verbleib eines kleinen Beutelstiers in der Grenzregion von Niederösterreich und Tschechien beschäftigt derzeit Tierhalter, Tierfreunde und die Polizei in Niederösterreich: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag soll aus der Freizeit- und Erlebniswelt Family City bei Kleinhaugsdorf ein junges Rotkehlkänguru entwendet worden sein. Der Vorfall ereignete sich auf dem Gelände der Merlin’s Farm, einem Streichel- und Erlebniszoo in einem Teilbereich des rund 18 Hektar großen Geländes.

"Wir sind schockiert und fassungslos", wird Roger Seunig, Geschäftsführer der Family City in regionalen Medien zitiert. Das junge Beuteltier habe sich binnen kürzester Zeit zu einem Publikumsliebling entwickelt. Es sei ein besonderes Geschenk gewesen – an seinen, der mittlerweile in Australien lebe.

Abgängiges Tier in Weingärten gesichtet

© Glanz, Facebook

Wie der oder die Täter in das Gehege eindringen konnten, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat die Family City eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt. Die Betreiber bitten um tatkräftige Unterstützung - die kam auch umgehend unter anderem auf der Facebookseite der Family City, wo auf Deutsch und Tschechisch ein entsprechender Aufruf gestartet wurde. Ebendort postet ein Bewohner aus dem nicht einmal 15 Kilometer entfernten Alberndorf im Pulkautal Fotos eines kleinen Kängurus, das wie das vermisste aussieht und durch die dortigen herbstlichen Wiengärten hoppelt. Offenbar steht ein Happy End rund um das Albino-Känguru, das möglicherweise gar nicht gestohlen, sondern ausgebüxt ist (oder doch gestohlen und ausgesetzt wurde) unmittelbar bevor.