Ausgebüxtes Känguru kehrt freiwillig zurück
Nach drei Tagen

Ausgebüxtes Känguru kehrt freiwillig zurück

14.09.25, 14:27
Lisa kehrte nach drei Tagen wieder freiwillig zurück. 

Große Erleichterung im Zillertal: Wallaby-Dame Lisa ist nach drei Tagen Abenteuer wieder zu Hause.

Am Donnerstag war das Tier entwischt und trotz mehrerer Sichtungen nicht einzufangen gewesen. Selbst die SOS-Drohnenrettung Zillertal mit Wärmebildkamera konnte nur ihre Position feststellen. Am Freitag entdeckte ein 20-jähriger Deutscher das Känguru, als er nach seiner abgestürzten Drohne suchte. Auch dieser Versuch es einzufangen blieb erfolglos. Sonntagfrüh dann die Überraschung: Lisa wartete friedlich vor dem Gartenzaun ihrer Besitzer und kehrte damit freiwillig zurück. Nun ist sie wieder mit Wallaby-Männchen Leo vereint. Ob Lisa trächtig ist, bleibt noch offen. Die Besitzer vermuten es jedenfalls.

