Kaffeeautomaten völlig zertrümmert: Polizei sucht dieses Muskelpaket

Die niederösterreichische Polizei bittet um Hinweise nach einer schweren Sachbeschädigung.

NÖ. Ein bisher unbekannter Täter hat am 26. November ,wahrscheinlich aufgrund eines Wutanfalls, einen Kaffeeautomaten durch einen Fußtritt in Völlerndorf schwer beschädigt. Die Gesamtschadenssumme liegt im fünfstelligen Eurobereich.

© LPD NÖ

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wird nun das Foto des Muskelpakets in weißem Pullover und schwarzer Hose veröffentlicht.

Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an die Landesverkehrsabteilung Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-4444 erbeten.