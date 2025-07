Totalsperre in Tulln: Nordumfahrung wird für sechs Tage dichtgemacht

Eine wichtige Verbindung verschwindet in Tulln für sechs Tage von der Landkarte. Dort, wo täglich hunderte Fahrzeuge rollen, übernehmen ab Montag Maschinen und Bauarbeiter das Kommando.

In Tulln droht eine Woche voller Staus und Wartezeiten. Ab Montag, dem 21. Juli, wird die Nordumfahrung im Bereich zwischen der alten Donaubrücke und der Rosenbrücke vollständig gesperrt. Die stark befahrene Strecke, die zu den wichtigsten Verkehrsachsen der Region zählt, wird auf einer Länge von exakt 2,62 Kilometern umfassend saniert. Der gesamte Nord-Süd-Verkehr muss in dieser Zeit über die alte Donaubrücke ausweichen, was zu erheblichen Verzögerungen führen dürfte.

Die Arbeiten erfolgen in zwei Abschnitten. Auf einem 1,92 Kilometer langen Teilstück wird zunächst die Oberfläche durch eine sogenannte Feinsichtfräsung abgetragen. Danach wird eine neue Dünnschichtdecke im Kaltverfahren aufgebracht. Der zweite Abschnitt, der 700 Meter umfasst, wird tiefergreifend saniert. Hier wird der Asphalt bis zu einer Tiefe von 14 Zentimetern entfernt und anschließend mit einer zehn Zentimeter starken Tragschicht und einer vier Zentimeter dicken Deckschicht aus Bitumen wieder aufgebaut. Insgesamt belaufen sich die Kosten der Sanierung auf rund 367.000 Euro. Davon entfallen 225.000 Euro auf das Heißmischgut, 123.000 Euro auf die Dünnschichtdecke und 19.000 Euro auf die Fräsarbeiten.

Während der Arbeiten müssen sich Verkehrsteilnehmer auf spürbare Einschränkungen einstellen. Sollte alles nach Plan verlaufen, wird die gesperrte Strecke bereits am Samstag, dem 26. Juli, wieder freigegeben. Im Zuge der Bauarbeiten werden auch Schäden behoben, die beim Hochwasser im Jahr 2024 entstanden sind. In jenen Abschnitten, in denen Wasser über die Fahrbahn geströmt war, wird das sogenannte Bankette, also der seitliche Entwässerungsstreifen, neu geformt und stabilisiert