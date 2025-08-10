Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Unfall Westautobahn
© DOKU-NÖ

Zwei Pkw beteiligt

Unfall auf A1: Sechs Verletzte, darunter Kinder

10.08.25, 15:53
Teilen

Ein Auffahrunfall auf der Westautobahn (A1) bei Bergland (Bezirk Melk) hat am Sonntag sechs Verletzte gefordert, darunter auch mehrere Kinder.

Ein 34-jähriger Pkw-Lenker aus Linz dürfte aus bisher unbekannter Ursache auf das Auto eines 41-jährigen Wieners samt Anhänger aufgefahren sein, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die 31-jährige Beifahrerin des Oberösterreichers wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen.

Auto über alle Fahrstreifen geschleudert

Das Auto des 41-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß über alle Fahrstreifen geschleudert und prallte gegen die Mittelbetonleitwand, jenes des 34-Jährigen landete in der Böschung rechts von der Fahrbahn. Während die Feuerwehr zunächst von neun Verletzten berichtet hatte, sprach die Polizei von sechs. Sie seien - mit Ausnahme der 31-Jährigen - vom Rettungsdienst erstversorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Mit dem 41-Jährigen im Auto waren seine 43-jährige Frau auf dem Beifahrersitz sowie zwei 17-Jährige und ein 6-jähriges Kind auf der Rückbank. Beim 34-Jährigen fuhren neben der 31-Jährigen auch zwei Kinder im Alter von zwei und sechs Jahren mit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden