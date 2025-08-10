Unfall auf A1: Sechs Verletzte, darunter Kinder

Ein Auffahrunfall auf der Westautobahn (A1) bei Bergland (Bezirk Melk) hat am Sonntag sechs Verletzte gefordert, darunter auch mehrere Kinder.

Ein 34-jähriger Pkw-Lenker aus Linz dürfte aus bisher unbekannter Ursache auf das Auto eines 41-jährigen Wieners samt Anhänger aufgefahren sein, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die 31-jährige Beifahrerin des Oberösterreichers wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen.

Auto über alle Fahrstreifen geschleudert

Das Auto des 41-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß über alle Fahrstreifen geschleudert und prallte gegen die Mittelbetonleitwand, jenes des 34-Jährigen landete in der Böschung rechts von der Fahrbahn. Während die Feuerwehr zunächst von neun Verletzten berichtet hatte, sprach die Polizei von sechs. Sie seien - mit Ausnahme der 31-Jährigen - vom Rettungsdienst erstversorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Mit dem 41-Jährigen im Auto waren seine 43-jährige Frau auf dem Beifahrersitz sowie zwei 17-Jährige und ein 6-jähriges Kind auf der Rückbank. Beim 34-Jährigen fuhren neben der 31-Jährigen auch zwei Kinder im Alter von zwei und sechs Jahren mit.