Via Spenden: Feuerwehr spendet Griechenland ein Fahrzeug
© Freiwillige Feuerwehr Franzen

Franzen

Via Spenden: Feuerwehr spendet Griechenland ein Fahrzeug

10.11.25, 11:27
In Franzen (Bezirk Zwettl) hatte das Tanklöschfahrzeug TLF 3000 keine Verwendung mehr, obwohl es in gutem Zustand war. Nun spendet es die Freiwillige Feuerwehr an das Pendant in Griechenland.

33 Jahre ist das Fahrzeug alt, hat aber nur 21.000 Kilometer am Tacho und mit 3.000 Liter Fassungsvermögen und Allradantrieb eignet es sich perfekt für die Bedingungen in Griechenland.

Deshalb hat die Freiwillige Feuerwehr Franzen das Fahrzeug nun nach Griechenland verschifft. Finanziert wurde das Vorhaben via Spenden, gesammelt von Nachbarwehren in Zwettl und dem Verein Griechische Welle Austria. Mit dabei sind auch Ausrüstung wie Schläuche, Helme oder Handschuhe.

Ab nach Neos Voutzas

Geliefert wird das Fahrzeug nach Neos Voutzas, das circa 30 Kilometer östlich von Athen liegt. Dort ersetzt es ein 55 Jahre altes Fahrzeug, das aufgrund fehlender staatlicher Hilfe nicht ersetzt werden konnte.

Konstantin Papadopoulos, ein Salzburger mit griechischen Wurzeln, gründete die Station vor rund 20 Jahren und fährt das Fahrzeug nun zu seiner neuen Heimat. Da Finanzierung oft die größere Hürde ist als Löscheinsätze selbst, hilft diese Aktion natürlich ungemein.

