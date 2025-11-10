Sinkende Arbeitslosigkeit: St. Pölten einziger NÖ Bezirk

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk St. Pölten zurückgegangen, als einziger Bezirk in Niederösterreich. Vor allem bei jüngeren Personen sieht es gut aus, aber nicht in allen Branchen.

Vergleicht man die Werte mit dem Oktober aus dem Vorjahr, so gibt es 1,5 Prozent weniger Arbeitslose im Bezirk. Bei allen anderen NÖ Bezirken blieb die Zahl gleich oder stieg sogar an.

Bei den Frauen sind es -1,5 Prozent, bei den Männern gar -1,6 Prozent. Bei den unter 25-Jährigen sieht es besonders gut aus, denn hier verzeichnet der Bezirk St. Pölten gleich 2,9 Prozent weniger. Bei den über 50-Jährigen stieg die Zahl dafür leicht an (+0,8 Prozent).

Mehr Arbeitslose in Stadt St. Pölten

Blickt man auf die einzelnen Branchen, so stehen vor allem Handel und Verkehr (-6,7%) sowie Dienstleistungsberufe (-5,2%) sehr gut da. Etwas geringer war der Rückgang in Industrie und Gewerbe (-2,4%) und im Bereich Gesundheit (-5,6%).

Überraschend hoch war dafür der Anstieg in technischen Berufen (+18,7%), aber auch Verwaltungs- und Büroberufen (+9,6%).

Die Stadt St. Pölten hat natürlich mit Abstand die meisten Arbeitslosen im Bezirk mit 2.459 Personen, Herzogenburg (291) liegt bereits weit dahinter. Die Landeshauptstadt hat auch einen leichten Anstieg zu verzeichnen (+0,2%).

Schlechte Zahlen bei Lehrstellen

Die stärksten Rückgänge gibt es hingegen in Tullnerbach (-19,6%), Pressbaum (-20,0%) und Wölbling (-18,3%). Eine Diskrepanz gibt es zudem bei den angebotenen Lehrstellen und den Suchenden.

268 offene Lehrstellen gab es im Oktober, was einen Rückgang von fast 25 Prozent zum Vorjahr bedeutet. Die 216 Suchenden sind aber 20 Prozent mehr als im Vorjahr.