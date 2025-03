VP bleibt Bürgermeisterpartei

Stolz zeigt sich die niederösterreichischen ÖVP mit den erreichten Chefsesseln in den Gemeinden.

Eine erfreuliche Bilanz für die Niederösterreichische ÖVP zog Parteimanager Mathias Zauner nach den vergangenen Gemeinderatswahlen : „Die konstituierenden Sitzungen sind in den meisten Gemeinden nun abgeschlossen. Mit Freude und Stolz können wir festhalten: Die Volkspartei Niederösterreich stellt weiterhin in 78 Prozent der Gemeinden die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister. Wir sind und bleiben die Bürgermeisterpartei und Niederösterreich bleibt das schwarze Kernland."

Zweitbestes Ergebnis bei Gemeinderatswahlen

Zauner präsentierte dieses zweitbeste Ergebnis bei Gemeinderatswahlen zusammen mit den erfolgreichen Orts-Chefs Bgm. Doris Kirstorfer aus Münchendorf, die 46,92 Prozent erreichte und Bgm. Manuel Zusag, der 50,15 Prozent erreichte.

In Lichtenwörth sitzt Manuel Zusag fest im Bürgermeistersessel © Gemeinde Lichtenwörth ×

Derzeit stellt die Volkspartei stellt insgesamt 447 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister - 70 sind weiblich. Das Durchschnittsalter der VP-Bürgermeister liegt bei 52 Jahren, der jüngste Bürgermeister ist Johannes Gumprecht aus Hainburg mit 24 Jahren. Der Altersdurchschnitt konnte somit gegenüber 2020 um über zwei Jahre gesenkt werden. In 7 Gemeinden, in denen die Volkspartei bislang in Opposition war, gelang es erster zu werden und die absolute Mehrheit zu holen: Nussdorf ob der Traisen, Wölbling (beide Bez. St. Pölten ), Emmersdorf an der Donau (Bez. Melk), Lengenfeld (Krems Land), Drösing (Bez. Gänserndorf), Berg (Bez. Bruck/Leitha) und St. Martin-Karlsbach (Bez. Melk).