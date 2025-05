Wohnung brannte lichterloh: Vier Katzen gerettet

Am Samstagabend sind bei einem Gebäudebrand in Waidhofen an der Ybbs vier Katzen gerettet worden.

Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung am Sonntag. Katze überlebte tödlichen Sturz ihrer Besitzer: Neben Leichen gefunden

F1-Hammer! Ferrari ändert plötzlich die Farbe

Shitstorm für Daniela Katzenberger, weil ihre 9-Jährige Kunstnägel trägt Wohnung in einem Mehrparteienhaus Das Feuer war in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus ausgebrochen. Das Appartement und das Stiegenhaus waren stark verraucht. Der Alarm wurde kurz vor 18 Uhr ausgelöst. Vom Rauch befreit Im Einsatz waren die drei Feuerwehren Waidhofen/Ybbs, Waidhofen-Wirts und Zell. Alle Bewohner wurden mit Fluchthauben nach draußen gebracht, bevor das Gebäude mittels Überdrucklüfter vom Rauch befreit wurde.