F1-Hammer! Ferrari ändert plötzlich die Farbe

Wirbel bei den Ferrari-Fans! Der Traditionsrennstall ändert beim Grand Prix von Miami plötzlich die Farben. Statt in Rot treten Lewis Hamilton und Charles Leclerc in Blau-Weiß an.

Das wird den Traditionalisten im F1-Lager gar nicht schmecken. Ferrari fährt in Miami in speziellen Rennanzügen - Blau-Weiß, wie der Hauptsponsor "HP". Seit einem Jahr ist der Technologie-Konzern Hauptsponsor der Scuderia, das soll beim Grand Prix in Florida gefeiert werden. Auf "X" beschweren sich schon zahlreiche Fans über den neuen Look. Ob Ferrari auch das Auto umgestaltet, bleibt abzuwarten.