1. Gast im neuen Grand Elisabeth Hotel in Bad Ischl: Elisabeth Musicalstar Maya Hakvoort

Bad Ischl. Ein glanzvoller Start für Bad Ischls neuestes Hotel: Maya Hakvoort, die als „Elisabeth“ im gleichnamigen Musical über 1000-mal auf der Bühne stand, checkte als erster Gast im Grand Elisabeth ein. Sie hat die Geschichte der Kaiserin von Wien bis Tokio erzählt – nun kam sie in den Ort, an dem Elisabeth selbst gerne ihre Sommer verbrachte.Nach der Voreröffnungsphase wird das neue 4 Sterne S Hotel in Bad Ischl Ende April mit einer glamourösen Eröffnungswoche mit spektakulärem Kunst-Highlight und Sonderaktionen für die Bad Ischler offiziell eröffnet. Noch bleiben die Details ein Geheimnis, aber eines steht fest: Hier verschmelzen Geschichte und Moderne auf ganz besondere Weise.Inspiriert von einer Kaiserin, die ihrer Zeit weit voraus war, verbindet das Haus klassischen Stil mit modernen Elementen und erzählt Elisabeths Geschichte auf eine ganz eigene Weise. Direkt neben dem Theater- und Kongresshaus sowie dem Kurpark gelegen, wird das neue Grand Elisabeth Hotel, von der Alpin Family Group betrieben. Eigentümer sind u.a. Philipp und Josef Zauner von der Konditorei Zauner.