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© getty

Verfolgungsjagd

18-Jähriger ohne Schein mit Mamas Auto geschnappt

15.04.26, 08:47
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Die Mutter des jungen Lenkers hatte ihm die Nutzung des Autos verboten. 

. Im Auto seiner Mutter hat sich ein 18-Jähriger in der Nacht auf Mittwoch im Bezirk Wels-Land eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Sie endete abrupt, als er in Stadl-Paura irrtümlich in eine Sackgasse einbog. Einen Pkw-Führerschein konnte er nicht vorweisen, nur einen Moped- und einen Motorradführerschein, die er beide abgeben musste, so die Polizei.

Das Auto wies mehrere Mängel auf, weshalb die Beamten ihm auch die Kennzeichen abnahmen. Die Mutter hatte dem Burschen ausdrücklich die Nutzung des Fahrzeugs verboten. Laut Polizei zeigte der Jugendliche deutliche Anzeichen einer Suchtmittelbeeinträchtigung, einen Drogentest verweigerte er aber.

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