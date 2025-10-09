Alles zu oe24VIP
Gleichenfeier in Linz-Ebelsberg
GWG-Neubauprojekt

52 neue Wohnungen und vier neue Shops für Linz Ebelsberg

09.10.25, 09:33
Im Linzer Süden sind Wohnungen leistbarer als im Linzer Norden. 

Linz. Die städtische GWG hat am Mittwoch in der Kremsmünsterer Straße im Linzer Süden Gleichenfeier gefeiert. Mit dem traditionellen Festakt wurde ein wichtiger Meilenstein beim Bau der neuen Wohnanlage gefeiert, die künftig 52 moderne Wohnungen, vier Geschäftslokale sowie 66 Tiefgaragenstellplätze und drei Freistellplätze umfasst. GWG investiert mehr als 10 Mio. Euro in den Neubau. 

"Mit diesem Projekt setzen wir ein starkes Zeichen für leistbaren und gleichzeitig qualitativ hochwertigen Wohnraum in Linz-Ebelsberg“, betonen die GWG-Geschäftsführer Nikolaus Stadler und Wolfgang Steiger. Die Fertigstellung ist Ende August 2026 geplant.

